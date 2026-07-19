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17:06, 19 июля 2026Россия

Силы МЧС локализовали основной очаг возгорания на складе в Электростали

На территории складского комплекса в Электростали приступили к разбору завалов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Силы МЧС локализовали основной очаг возгорания на территории складского комплекса в Электростали и приступили к разбору завалов. Об этом пишет ТАСС.

По сообщению главы городского округа Филиппа Ефанова, на данный момент на складе ведется тушение и проливка оставшихся очагов пожара. «Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — добавил Ефанов.

Также очистка территории от строительного мусора началась в детском саду на улице Западной — в него попали обломки БПЛА. Воспитанники детсада на время ремонта будут находиться в соседнем здании.

Ранее 40 человек попали в больницу после атаки ВСУ на Подмосковье. Еще 22 раненых остаются в медучреждениях после удара по логистическому центру в Тамбове.

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