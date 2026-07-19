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17:12, 19 июля 2026Спорт

Рублев выиграл первый титул в сезоне

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир АТР в Бостаде
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл первый титул в текущем сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Бостаде. В финальном матче соревнований он переиграл итальянца Лусиано Дардери со счетом 6:4, 6:3.

Этот титул стал для Рублева 18-м в карьере. 28-летний спортсмен идет на 16-м месте в рейтинге АТР.

Ранее Рублев признался в наличии у него психологических проблем. «Я вообще не мог найти смысл в жизни. Меня больше ничего не радовало. Я не понимал, зачем жить. Каждый день был одинаковым», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что сейчас чувствует себя намного лучше.

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