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02:01, 19 марта 2025Из жизни

Учительницу физкультуры арестовали за секс с 15-летним футболистом

WLS-TV: В США учительница физкультуры совратила 15-летнего футболиста
Никита Савин
Никита Савин

Фото: DuPage County Sheriff's Office

В США учительницу физкультуры из штата Иллинойс арестовали за совращение 15-летнего игрока школьной футбольной команды. Об этом сообщает WLS-TV.

30-летнюю Кристину Формеллу задержали после проверки документов на дороге. Выяснилось, что женщину разыскивали за сексуальные отношения с учеником. Формелла работала в средней школе города Даунерс-Гров и была тренером команды по футболу.

Расследование началось после того, как мать одного из юных футболистов купила ему новый мобильный телефон. Она зашла в облачное хранилище устройства и обнаружила там откровенную переписку сына с Формеллой. Как установили следователи, в декабре 2023 года учительница занялась сексом с подростком в школьном классе.

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Женщина останется на свободе до первого судебного заседания, которое должно состояться в апреле. Ей запрещено общаться с лицами младше 18 лет. Полиция подозревает, что у Формеллы могли быть и другие жертвы.

Ранее в Великобритании учительница получила два года тюрьмы за секс с 14-летним подростком. Во время суда она пыталась обвинить его в изнасиловании.

Вот это да!
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