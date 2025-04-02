Одержимая школьником учительница отправила ему 25 тысяч сообщений и изнасиловала

New York Post: В США 44-летнняя учительница совратила 15-летнего школьника

В США предъявили обвинения учительнице средней школы из штата Нью-Джерси, которая совратила и изнасиловала 15-летнего школьника. Об этом пишет New York Post.

44-летнюю Эллисон Хавеманн-Нидрах арестовали еще в июле. Расследование началось за месяц до этого. В полицию обратился директор школы, обеспокоенный отношениями между учительницей и учеником восьмого класса. Другой учитель и одноклассники пострадавшего видели, как Хавеманн-Нидрах флиртовала с ним во время уроков.

В ходе следствия выяснилось, что женщина «была одержима» учеником и успела отправить ему 25 тысяч личных сообщений. Школьник сначала утверждал, что встречается с дочерью Хавеманн-Нидрах, но потом признался, что состоял в отношениях с ней самой. Он также сказал, что занимался сексом с учительницей.

Во вторник, 25 марта, женщину обвинили в изнасиловании и других преступлениях против несовершеннолетнего. Хавеманн-Нидрах находится под домашним арестом. Известно, что у нее двое малолетних детей.

Ранее двух учительниц из американского штата Джорджия арестовали за совращение одного ученика. Женщины работали в христианской школе.