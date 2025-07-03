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02:41, 3 июля 2025Силовые структуры

Арестованный за проукраинский лозунг доцент СПбГУ решил уволиться

Получивший 10 суток за проукраинский лозунг доцент СПбГУ Суворов решил уволиться
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Доцент кафедры арабской филологии восточного факультета Санкт-петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Суворов решил уволиться после ареста за размещение в соцсетях проукраинского лозунга и атрибутики «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористической организацией). Об этом сообщается на сайте вуза.

«По решению Приморского районного суда Суворову назначен административный арест на срок 10 суток. В связи с поступлением в СПбГУ данной информации должностными лицами проводится служебное разбирательство. 26 июня Суворовым подано заявление об увольнении», — указано в заявлении проректора университета по безопасности Дмитрия Грязнова.

Во время судебного заседания профессор раскаялся и признал вину за то, что не удалил посты в социальных сетях, сославшись на забывчивость. Публикация была сделана до того, как «Легион "Свобода России"» признали в РФ экстремистским.

До этого сообщалось, что в отношении профессора-востоковеда Суворова было возбуждено уголовное дело по статье о публичной демонстрации экстремистской символики.

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