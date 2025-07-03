В США заявили об изменении Украиной тактики по выпрашиванию оружия

Politico: Украина сменила тактику в выпрашивании оружия у США

Украина сменила тактику в выпрашивании оружия у США, сделав акцент на возможности покупки вооружений через Европу. Об этом заявило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

«Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия — попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины», — говорится в статье.

Отмечается, что в рамках этой стратегии власти некоторых европейских стран изучают вопрос закупки вооружения для Украины за счет собственных оборонных бюджетов.

Ранее сообщалось, что глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак после информации о приостановке Штатами поставок вооружений Киеву заявил, что обсудил с конгрессменом Брайаном Мастом предоставление Украине оборонной помощи.