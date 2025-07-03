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02:05, 3 июля 2025Бывший СССР

Ермак обсудил с конгрессменом США помощь Киеву

Ермак обсудил с американским конгрессменом Мастом помощь Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак после информации о приостановке Штатами поставок вооружений Киеву заявил, что обсудил с конгрессменом Брайаном Мастом предоставление Украине оборонной помощи. Об этом украинский представитель написал в Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Брайаном Мастом. Основная тема — оборонная поддержка Украины и усиление нашей противовоздушной обороны», — отметил он.

Ермак также подчеркнул, что Украина готова закупить дополнительные военные комплексы в США.

Ранее сообщалось, что в Польше для Украины был составлен ряд боеприпасов и вооружения, в том числе 30 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

В свою очередь, в Пентагоне Шон Парнелл сообщили, что США не планируют раскрывать, поставки каких видов оружия Украине были приостановлены.

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