Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:12, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Американский журналист перечислил оставленные Украине боеприпасы

Журналист Боуман составил список оружия, оставленного в Польше для Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcz / Reuters

В Польше для Украины был оставлен ряд боеприпасов и вооружения, в том числе 30 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Список опубликовал журналист из пула Пентагона Том Боуман на своей странице в социальной сети X.

По его сведениям, речь идет о 92 ракетах AIM, 142 ракетах AGM-114 Hellfire, 252 ракетах GMLR и 25 ракетах Stinger. Также среди перечисленного вооружения значатся 8496 155-миллиметровых гаубичных снарядов и 125 гранатометов AT-4.

Ранее журнал Politico сообщил, что США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что США не планируют раскрывать, поставки каких видов оружия Украине были приостановлены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

    Огненный шар пронесся над европейской столицей

    Азербайджан выразил протест России из-за расследования крушения самолета

    Бюст Пушкина снесли в Харьковской области

    Фьюри возобновит карьеру

    Армия США оснастит танки Abrams «мангалами»

    Американский журналист перечислил оставленные Украине боеприпасы

    В США заявили о попытке давления на Вашингтон из-за Украины

    Кэти Перри и Орландо Блум расстались, утверждают их друзья и желтая пресса. Что между ними произошло?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости