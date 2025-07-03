Американский журналист перечислил оставленные Украине боеприпасы

Журналист Боуман составил список оружия, оставленного в Польше для Украины

В Польше для Украины был оставлен ряд боеприпасов и вооружения, в том числе 30 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Список опубликовал журналист из пула Пентагона Том Боуман на своей странице в социальной сети X.

По его сведениям, речь идет о 92 ракетах AIM, 142 ракетах AGM-114 Hellfire, 252 ракетах GMLR и 25 ракетах Stinger. Также среди перечисленного вооружения значатся 8496 155-миллиметровых гаубичных снарядов и 125 гранатометов AT-4.

Ранее журнал Politico сообщил, что США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что США не планируют раскрывать, поставки каких видов оружия Украине были приостановлены.