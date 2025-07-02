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23:16, 2 июля 2025Мир

Пентагон прокомментировал приостановку поставок Украине оружия

Пентагон: США не раскроют, поставки какого оружия Украине остановлены
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

США не планируют раскрывать, поставки каких видов оружия Украине были приостановлены. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Отмечается, что решение о приостановке поставок некоторых видов оружия связано с желанием завершить украинский конфликт, а также основано на интересах армии США.

«Мы не будем предоставлять обновления по конкретным количествам или типам боеприпасов, направляемых Украине, или по срокам этих поставок», — прокомментировал Парнелл.

Ранее журнал Politico сообщил, что США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.

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