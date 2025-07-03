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02:49, 3 июля 2025Путешествия

Российский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

Росавиация: Аэропорт Тамбова ограничил прием и выпуск самолетов для безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Аэропорт Донское в Тамбове временно ограничил работу по приему и выпуску воздушных судов. Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов самолетов, заявил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения ввели 3 июня в 02:25 по московскому времени.

До этого временные ограничения вводили в аэропорту Астрахани.

Ранее Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям летать над пятью странами из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Запрет распространили на воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

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