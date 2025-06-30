В российском аэропорту ввели ограничения на полеты для обеспечения безопасности

Росавиация: В аэропорту Астрахани ввели ограничения на полеты

В аэропорту Астрахани ввели ограничения на полеты для обеспечения безопасности, об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

Отмечается, что воздушная гавань Нариманово не принимает и не выпускает гражданские борта.

Ранее в Нижегородской области ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников. В правительстве региона отметили, что ограничения связаны с усилением мер безопасности по отражению атак дронов. БПЛА потенциально могут ориентироваться на сигнал вышек сотовой связи, из-за чего периодически уменьшается его уровень, уточнили власти.