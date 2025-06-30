Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:26, 30 июня 2025Россия

В российском регионе ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников

В Нижегородской области ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Нижегородской области ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство российского региона.

Там отметили, что ограничения связаны с усилением мер безопасности по отражению атак дронов. БПЛА потенциально могут ориентироваться на сигнал вышек сотовой связи, из-за чего периодически уменьшается его уровень, уточнили власти.

17 июня была опубликована карта отключений мобильного интернета. Из нее следовало, что на сбои пожаловались жители 16 российских регионов, в том числе Ленинградской, Псковской, Московской областей и других субъектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Убирайтесь оттуда к черту!» Вэнс провозгласил «доктрину Трампа» во внешней политике. Чем это угрожает России?

    Дубинский рассказал о последствиях попыток затянуть конфликт на Украине

    В Госдуме раскритиковали чиновников за неуместные подарки семьям бойцов СВО

    В Швейцарии заявили о готовности предоставить стадион клубам РФ для международных матчей

    В Сумской области погиб солист украинской группы

    На Западе осудили вечеринку с ванной шампанского в Одессе

    Российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР

    Путин поручил привести уровень жизни в Донбассе и Новороссии к среднему по России

    В российском регионе ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников

    Задержанных в Екатеринбурге членов ОПГ проверят на причастность к массовому отравлению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости