В российском регионе ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников

В Нижегородской области ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы БПЛА

В Нижегородской области ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство российского региона.

Там отметили, что ограничения связаны с усилением мер безопасности по отражению атак дронов. БПЛА потенциально могут ориентироваться на сигнал вышек сотовой связи, из-за чего периодически уменьшается его уровень, уточнили власти.

17 июня была опубликована карта отключений мобильного интернета. Из нее следовало, что на сбои пожаловались жители 16 российских регионов, в том числе Ленинградской, Псковской, Московской областей и других субъектов.