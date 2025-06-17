Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:31, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Опубликована карта отключений мобильного интернета в регионах России

Ura.ru: В 16 регионах РФ наблюдаются сбои в работе мобильного интернета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В нескольких регионах России ограничили мобильный интернет. Карту отключений опубликовало издание Ura.ru.

На данный момент наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в 16 регионах России: Ленинградской, Псковской, Московской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тамбовской, Самарской, Челябинской, Тюменской и Магаданской областях, в Республиках Тыва и Якутия, а также в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

С 11 по 17 июня о сбоях также сообщали жители еще десяти регионов: Калужской, Тульской, Свердловской, Омской, Курганской и Новосибирской областей, Республик Татарстан и Марий Эл, Ханты-Мансийского автономного округа и Краснодарского края.

При этом при подключении к Wi-Fi интернет работает.

Временные отключения мобильного интернета начались в России в начале мая, перед Днем Победы. Первыми 5 мая с неполадками столкнулись жители Москвы. В ночь на 7 мая стало известно, что из-за угрозы атаки беспилотников мобильный интернет отключили более чем в 30 российских городах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по складу дронов в Киеве. «Наводчиком» на цель оказался украинский волонтер

    Задержанных полицией в российском регионе цыганских баронов отпустили

    Двое мужчин получили условный срок за избиение подростков и показ им ягодиц

    Стала известна дата выхода новой части «Ведьмака» в России

    У москвичей появилась возможность избежать набора лишнего веса

    Зеленский прибыл на саммит G7

    Полицейский с тремя сообщниками похитили россиянина и вымогали у него миллион рублей

    США усомнились в способности Израиля уничтожить ядерную программу Ирана

    Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону

    Женщинам назвали шесть причин целлюлита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости