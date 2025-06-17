Опубликована карта отключений мобильного интернета в регионах России

Ura.ru: В 16 регионах РФ наблюдаются сбои в работе мобильного интернета

В нескольких регионах России ограничили мобильный интернет. Карту отключений опубликовало издание Ura.ru.

На данный момент наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в 16 регионах России: Ленинградской, Псковской, Московской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тамбовской, Самарской, Челябинской, Тюменской и Магаданской областях, в Республиках Тыва и Якутия, а также в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

С 11 по 17 июня о сбоях также сообщали жители еще десяти регионов: Калужской, Тульской, Свердловской, Омской, Курганской и Новосибирской областей, Республик Татарстан и Марий Эл, Ханты-Мансийского автономного округа и Краснодарского края.

При этом при подключении к Wi-Fi интернет работает.

Временные отключения мобильного интернета начались в России в начале мая, перед Днем Победы. Первыми 5 мая с неполадками столкнулись жители Москвы. В ночь на 7 мая стало известно, что из-за угрозы атаки беспилотников мобильный интернет отключили более чем в 30 российских городах.