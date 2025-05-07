В десятках городов России отключили мобильный интернет, в Москве не работают доставки и такси. Что происходит?

Сбои в работе мобильных операторов наблюдаются в Москве 7 мая

В России перед празднованием 80-летия годовщины Победы возникли перебои в работе мобильного интернета. Первыми 5 мая с неполадками столкнулись жители Москвы, а в ночь на 7 мая стало известно, что из-за угрозы атаки беспилотников мобильный интернет отключили более чем в 30 российских городах. Операторы связи, службы доставки и заказа такси предупреждают, что перед праздниками, возможно, будут работать с ограничениями из-за перебоев с мобильным интернетом. Что происходит?

Жители Москвы столкнулись со сложностями в работе банкоматов, магазинов и приложений

Утром 7 мая жители Москвы сообщили, что столкнулись со сбоями в работе приложений такси и доставок еды. При попытке заказать продукты или машину на экранах их устройств появлялось уведомление о нестабильном подключении. Кроме того, в некоторых магазинах Москвы было невозможно оплатить покупки картой.

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О вероятных проблемах в работе, которые могут продлиться до 9 мая, предупредили и другие компании — среди них сервис доставки «Самокат», онлайн-кинотеатр IVI, сервисы «Яндекса», «Система быстрых платежей».

В Сбере тоже сообщили, что с доступом к приложению банка могут возникнуть сложности.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кроме того, 7 мая российские авиакомпании массово начали отменять рейсы из Москвы и в Москву. Об отменах сообщили в «Аэрофлоте», «Победе», S7 и «Уральских авиалиниях». Некоторые перевозчики предлагают пассажирам возврат средств или обмен билетов на другие даты.

Проблемы с интернетом могут продлиться до 9 мая

По данным сервиса Downdetector, в Москве наблюдаются перебои в работе операторов сотовой связи — Т2, «Мегафона», «Билайна» и других. В «Мегафоне» уточнили, что сбой произошел по независящим от мобильного оператора причинам.

О грядущих проблемах с мобильным интернетом москвичей предупредили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы пресс-служба мэра и правительства Москвы

А позднее абоненты одного из сотовых операторов получили такие сообщения: «В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Возможны ограничения в работе мобильного интернета».

Проблемы возникли и в других регионах. Более чем в 30 российских городах в ночь на 7 мая из-за массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отключили мобильный интернет.

Трудности с доступом к мобильным сетям наблюдались в некоторых городах Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей. Также интернет был полностью отключен в Саранске и нескольких населенных пунктах Мордовии

В некоторых регионах отметили, что проблемы с мобильным интернетом сохранятся в ближайшие дни. Так, например, в правительстве Тверской области предупредили, что в регионе тоже могут возникнуть сложности с мобильным интернетом и другими услугами операторов сотовой связи. Эти меры объяснили особым режимом безопасности в праздничные дни и противодействием атакам беспилотников.

В Госдуме объяснили отключение интернета

Как пояснил депутат Госдумы Антон Немкин, временные отключения интернета на мероприятиях необходимы для превентивной защиты. Парламентарий назвал такие меры вынужденными, но оправданными, и подчеркнул, что безопасность граждан важнее повседневного комфорта.

«Особенно это актуально в период крупных событий, таких как празднование 9 Мая в Москве, куда съезжаются делегации со всего мира, включая глав государств», — добавил Немкин.

Пользователям доступен Wi-Fi, что позволяет минимизировать неудобства Антон Немкин член комитета Госдумы по информационной политике

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

С проблемами со связью москвичи столкнулись 5 мая

Первые сообщения о неполадках в работе мобильного интернета появились в понедельник, 5 мая. Главным образом на неполадки жаловались жители Москвы.

В «Билайне» тогда уточнили, что мобильная связь в Москве по независящим от операторов связи причинам может работать с перерывами

В Роскомнадзоре на фоне жалоб абонентов заявили, что ведомство не фиксирует сбоя у операторов мобильной связи. Вместе с тем граждане начали получать сообщения от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о вероятности проблем с интернетом. «Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — предупреждали в этих сообщениях.