В России произошел сбой у операторов связи

«Сбой.РФ»: Россияне пожаловались на неполадки в работе «Билайна» и «Теле2»

В России в понедельник, 5 мая, произошел сбой у операторов связи. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

Так, более двух тысяч жалоб поступило на неполадки в работе «Билайна». Кроме того, ресурс зарегистрировал свыше полутора тысяч сообщений о сбое у «Теле2» и более 600 жалоб на работу «Мегафона», а также жалобы на работу других операторов.

По данным портала, главным образом со сбоем столкнулись абоненты из Москвы. «Не работает мобильный интернет больше часа», «Инет не доступен», «Резко перестал работать мобильный интернет», — заявили пользователи.

В «Билайне» сообщили ТАСС, что мобильная связь в Москве по независящим от операторов связи причинам может работать с перерывами.

20 марта россияне массово пожаловались на сбой у ряда сервисов и мобильных операторов. В Роскомнадзоре тогда пояснили, что неполадки связаны с использованием иностранной инфраструктуры.