Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе российских сервисов

Роскомнадзор: Сбои в работе сервисов в РФ связаны с иностранной инфраструктурой

Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе ряда российских сервисов, на которые обратили внимание пользователи сети. В разговоре с ТАСС в ведомстве отметили, что неполадки связаны с использованием иностранной инфраструктуры.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что на иностранной серверной инфраструктуре фиксируются сбои. Из-за этого возникли неполадки и на российских сервисах, объяснили в ведомстве.

Представители Роскомнадзора порекомендовали российским компаниям использовать мощности отечественных хостинг-провайдеров, чтобы избежать подобных проблем.

Россияне пожаловались на сбои ряда сервисов и мобильных операторов ранее 20 марта. Так, по данным «Сбой.рф», неполадки наблюдались в работе платформ Twitch, видеохостинга YouTube и других платформ.

17 марта сообщалось, что сбой произошел в работе сервисов «Яндекса». В компании объяснили, что неполадки были связаны с проблемами инфраструктуры.