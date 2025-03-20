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11:27, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе российских сервисов

Роскомнадзор: Сбои в работе сервисов в РФ связаны с иностранной инфраструктурой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе ряда российских сервисов, на которые обратили внимание пользователи сети. В разговоре с ТАСС в ведомстве отметили, что неполадки связаны с использованием иностранной инфраструктуры.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что на иностранной серверной инфраструктуре фиксируются сбои. Из-за этого возникли неполадки и на российских сервисах, объяснили в ведомстве.

Представители Роскомнадзора порекомендовали российским компаниям использовать мощности отечественных хостинг-провайдеров, чтобы избежать подобных проблем.

Россияне пожаловались на сбои ряда сервисов и мобильных операторов ранее 20 марта. Так, по данным «Сбой.рф», неполадки наблюдались в работе платформ Twitch, видеохостинга YouTube и других платформ.

17 марта сообщалось, что сбой произошел в работе сервисов «Яндекса». В компании объяснили, что неполадки были связаны с проблемами инфраструктуры.

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