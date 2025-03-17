Названа причина сбоя в работе сервисов «Яндекса»

Роскомнадзор: Сбой сервисов «Яндекса» произошел из-за проблем с инфраструктурой

Сбой сервисов «Яндекс Музыка» и «Яндекс Go» произошел из-за проблем с инфраструктурой компании «Яндекс». Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов "Яндекс Музыка", "Яндекс Go", "Яндекс Про"», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что жалобы на работу сервисов поступали 17 марта с 14:15 до 15:15 по московскому времени. Причиной неполадок Роскомнадзор назвал сбой на инфраструктуре «Яндекса».

По данным ресурса Downdetector.su, отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов, количество жалоб на работу «Яндекс Go» превысило две тысячи. Большинство пользователей испытывали проблемы с работой мобильного приложения. Также было зафиксировано несколько сотен сообщений о сбое у сервисов «Яндекс Музыка» и «Яндекс Про».

Ранее сообщалось о неполадках в работе мессенджера WhatsApp. Большая часть сообщений о проблемах с сервисом поступила из Москвы.