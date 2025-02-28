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19:04, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

В работе WhatsApp в России произошел сбой

«Сбой.РФ»: Пользователи из России пожаловались на неполадки в работе WhatsApp
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Российские пользователи WhatsApp вечером в пятницу, 28 февраля, пожаловались на неполадки в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

По информации ресурса, сообщения о сбое у WhatsApp начали поступать после 18 часов мск. Всего было зарегистрировано более тысячи жалоб на неполадки у мессенджера.

Большая часть сообщений о проблемах с WhatsApp поступила из Москвы. Кроме того, с неполадками столкнулись пользователи из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и других регионов России.

По данным портала Downdetector, сбой также наблюдается в других странах, включая США, Латвию, Германию, Италию и Канаду.

Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали сбой в работе банковских приложений, с которым пользователи столкнулись 28 февраля. В ведомстве пояснили, что причиной неполадок стал сбой на магистральной сети операторов связи в Москве.

Перед этим сбой произошел в работе «Билайна». В компании заявили, что ряд ее систем подвергся DDoS-атаке.

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