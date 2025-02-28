В Роскомнадзоре прокомментировали сбой в работе банковских приложений

Роскомнадзор: Приложения банков не работали из-за сбоя сети операторов связи

В Роскомнадзоре прокомментировали сбой в работе банковских приложений. В ведомстве заявили ТАСС, что к проблемам привел сбой в сети операторов связи.

Отмечается, что 28 февраля с 15:05 по московскому времени Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал всплеск жалоб на работу некоторых банковских сервисов.

Причиной неполадок в работе стал сбой на магистральной сети операторов связи в Москве, объяснили в Роскомнадзоре. Отмечалось, что с 15:20 количество жалоб снизилось.

Ранее стало известно, что в работе домашнего интернета компании «Билайн» произошел сбой. Представители «Билайна» отметили, что на ряд систем компании совершили DDoS-атаку.

В конце января сообщалось, что в работе Рунета произошел масштабный сбой. Проблемы с доступом к сети были зафиксированы у операторов МегаФон», Yota, «Теле2» и других.