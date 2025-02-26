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13:32, 26 февраля 2025Интернет и СМИ

В работе «Билайна» произошел сбой

«Билайн» сообщил о DDoS-атаке на свои системы после жалоб россиян на сбой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В компании «Билайн» прокомментировали сообщения о сбое в работе домашнего интернета. В разговоре с РИА Новости оператор сообщил, что системы компании подверглись кибератаке.

«Сегодня ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов», — отметили в пресс-службе компании.

О том, что в работе «Билайна» произошел сбой, россияне сообщили днем в среду, 26 февраля. Согласно данным портала «Сбой.РФ», пользователи оставили около 600 жалоб на работу сервисов компании. Некоторые пользователи также уточнили, что у них возникли проблемы с домашним интернетом. Большая часть сообщений о сбое поступила из Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

В конце января масштабный сбой произошел у ряда российских операторов связи и соцсетей. В частности, на проблемы жаловались абоненты «МегаФона», Yota и «Теле2». В Роскомнадзоре, комментируя неполадки, заявили, что в инфраструктуре «МегаФона» случился сбой, но специалисты компании устранили его в кратчайшие сроки.

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