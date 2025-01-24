Роскомнадзор заявил, что зафиксировал сбой на инфраструктуре «Мегафона»

Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе Рунета. В разговоре с РИА Новости ведомство отметило, что зафиксировало неполадки в работе.

Роскомнадзор отметил, что сбой произошел на инфраструктуре «Мегафона», однако специалисты оператора связи в кратчайшие сроки устранили неполадки в работе.

Ранее стало известно, что в работе российского интернета произошел масштабный сбой. На проблемы с доступом пожаловались клиенты «МегаФон», Yota, «Теле2» и других операторов. Также сбой зафиксировали в работе видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram.

14 января пользователи из России также столкнулись со сбоем в работе Рунета. Не открывался ряд интернет-страниц, а также наблюдались проблемы с работой мобильных приложений.