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12:01, 24 января 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе Рунета

Роскомнадзор заявил, что зафиксировал сбой на инфраструктуре «Мегафона»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе Рунета. В разговоре с РИА Новости ведомство отметило, что зафиксировало неполадки в работе.

Роскомнадзор отметил, что сбой произошел на инфраструктуре «Мегафона», однако специалисты оператора связи в кратчайшие сроки устранили неполадки в работе.

Ранее стало известно, что в работе российского интернета произошел масштабный сбой. На проблемы с доступом пожаловались клиенты «МегаФон», Yota, «Теле2» и других операторов. Также сбой зафиксировали в работе видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram.

14 января пользователи из России также столкнулись со сбоем в работе Рунета. Не открывался ряд интернет-страниц, а также наблюдались проблемы с работой мобильных приложений.

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