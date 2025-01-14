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17:38, 14 января 2025Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре прокомментировали масштабный сбой в работе Рунета

Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в работе российских операторов связи
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Роскомнадзоре подтвердили масштабный сбой в работе российских операторов связи. Заявление ведомства приводит Mash.

«Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, комментируя неполадки в Рунете.

О масштабном сбое в работе российских операторов связи стало известно ранее 14 января. У пользователей сети перестали открываться Google, «Википедия» и ряд других интернет-страниц. Кроме того, они пожаловались на неполадки в работе мобильных приложений.

Перед этим сообщалось о сбое в мессенджере Telegram. Неполадки в работе сервиса начались примерно сразу после наступления нового 2025 года по московскому времени.

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