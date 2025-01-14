В работе российских операторов связи произошел масштабный сбой

В работе Рунета произошел масштабный сбой. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Отмечается, что сбой произошел в работе российских операторов связи. У пользователей не открывается ряд интернет-страниц, в том числе Google, «Википедия» и другие. Кроме того, пользователи пожаловались на неполадки в работе мобильных приложений.

Отмечается, что проблемы с загрузкой наблюдаются и у сервисов по проверке сбоев — Downdetector и «Сбой.рф».

При этом в компании «Ростелеком», комментируя произошедшее, заявили, что проблемы с доступом в интернет россиян не связаны с сетями организации.

Ранее стало известно, что в работе Telegram произошел масштабный сбой. Неполадки в работе сервиса начались сразу после наступления нового 2025 года.

До этого пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp. Пользователи не могли отправлять сообщения и звонить.