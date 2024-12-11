Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:33, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Россияне пожаловались на сбой в работе WhatsApp

«Сбой.рф»: в работе WhatsApp произошел сбой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой, на это пожаловались более 1,3 тысячи россиян, сообщает портал «Сбой.рф».

Первые сообщения начали поступать около 20:45 11 декабря, далее их число возрастало. Пользователям не удается отправлять сообщения и совершать звонки.

О масштабных сбоях также сообщают пользователи сервисов Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), свидетельствуют данные Downdetector. В США зафиксировано 80 тысяч жалоб на работу Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и 60 тысяч на работу Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан рассказал об ответе Зеленского на предложение прекратить огонь с Россией

      Выдачу нового кредита Киеву с использованием замороженных активов России назвали грабежом

      Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников ВСУ на Севастополь

      Австрийская OMV расторгла контракт с «Газпромом»

      МИД призвал россиян взвешивать риски при поездках из-за задержаний по запросам США и ЕС

      Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу

      Работающим пенсионерам напомнили о порядке индексации пенсий с 1 января

      Ганчев рассказал о движении штурмовых групп ВС РФ в Волчанске

      Стало известно о неготовности экономик ЕС к новым санкциям против России

      Российские пловцы завоевали золото в эстафете на чемпионате мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше