Россияне пожаловались на сбой в работе WhatsApp

«Сбой.рф»: в работе WhatsApp произошел сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой, на это пожаловались более 1,3 тысячи россиян, сообщает портал «Сбой.рф».

Первые сообщения начали поступать около 20:45 11 декабря, далее их число возрастало. Пользователям не удается отправлять сообщения и совершать звонки.

О масштабных сбоях также сообщают пользователи сервисов Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), свидетельствуют данные Downdetector. В США зафиксировано 80 тысяч жалоб на работу Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и 60 тысяч на работу Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).