В работе Telegram произошел масштабный сбой сразу после наступления 2025 года,

В работе Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Сбой в работе мессенджера начался примерно сразу после наступления нового 2025 года по московскому времени. Жалобы пользователей поступают на сбои при попытке соединения с сервером и отправке сообщений.

Ранее в работе видеохостинга YouTube произошел массовый сбой. Количество жалоб от пользователей, отметивших проблемы в работе видеохостинга, превысило 8,6 тысячи.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что YouTube и Google сами создали проблемные для себя ситуации в стране.