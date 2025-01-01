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01:30, 1 января 2025Интернет и СМИ

В работе Telegram произошел масштабный сбой

В работе Telegram произошел масштабный сбой сразу после наступления 2025 года,
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В работе Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Сбой в работе мессенджера начался примерно сразу после наступления нового 2025 года по московскому времени. Жалобы пользователей поступают на сбои при попытке соединения с сервером и отправке сообщений.

Ранее в работе видеохостинга YouTube произошел массовый сбой. Количество жалоб от пользователей, отметивших проблемы в работе видеохостинга, превысило 8,6 тысячи.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что YouTube и Google сами создали проблемные для себя ситуации в стране.

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