В работе Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
Сбой в работе мессенджера начался примерно сразу после наступления нового 2025 года по московскому времени. Жалобы пользователей поступают на сбои при попытке соединения с сервером и отправке сообщений.
Ранее в работе видеохостинга YouTube произошел массовый сбой. Количество жалоб от пользователей, отметивших проблемы в работе видеохостинга, превысило 8,6 тысячи.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что YouTube и Google сами создали проблемные для себя ситуации в стране.