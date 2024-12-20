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09:43, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

В работе YouTube произошел массовый сбой

Количество жалоб на сбой в работе YouTube превысило 8,6 тысячи
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В работе видеохостинга YouTube произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Отмечается, что количество жалоб от пользователей, отметивших проблемы в работе видеохостинга, превысило 8,6 тысячи.

О неполадках сообщили жители нескольких регионов России. Больше всего жалоб поступило из Москвы (33 процента), Санкт-Петербурга (14 процентов) и Краснодарского края (7 процентов). Также сбой заметили в Ярославской, Свердловской, Челябинской областях и других регионах.

Ранее глава телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к руководству YouTube. Она призвала видеохостинг «вести себя прилично» по отношению к журналистам и общественным деятелям из России.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что YouTube и Google сами создали проблемные для себя ситуации в стране. Он призвал компании соблюдать российские законы и не злоупотреблять российской сетью для достижения целей правительств своих стран.

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