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06:19, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Симоньян обратилась к руководству YouTube

Симоньян: если YouTube начнет вести себя прилично, то замедления работы не будет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Если руководство YouTube начнет вести себя прилично, то не будет никакого замедления при работе видеохостинга. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, слова прозвучали в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Журналист напомнила, что на Прямой линии президент России Владимир Путин «упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул». Симоньян обратила внимание, что она — «тот самый деятель», и призвала «вести себя прилично».

19 декабря Путин напомнил, что Google и YouTube сами создали себе проблемы в России, отказавшись исполнять законы и откровенно жульничая в сети в угоду Западу. Так глава государства ответил на вопрос блогера Влада Бумаги о замедлении работы американского видеохостинга в России.

В свою очередь, член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул, что позиция президента касательно YouTube выглядит абсолютно оправданной.

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