Симоньян обратилась к руководству YouTube

Симоньян: если YouTube начнет вести себя прилично, то замедления работы не будет

Если руководство YouTube начнет вести себя прилично, то не будет никакого замедления при работе видеохостинга. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, слова прозвучали в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Журналист напомнила, что на Прямой линии президент России Владимир Путин «упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул». Симоньян обратила внимание, что она — «тот самый деятель», и призвала «вести себя прилично».

19 декабря Путин напомнил, что Google и YouTube сами создали себе проблемы в России, отказавшись исполнять законы и откровенно жульничая в сети в угоду Западу. Так глава государства ответил на вопрос блогера Влада Бумаги о замедлении работы американского видеохостинга в России.

В свою очередь, член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул, что позиция президента касательно YouTube выглядит абсолютно оправданной.