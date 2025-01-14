Российские пользователи вечером во вторник, 14 января, столкнулись с масштабным сбоем в работе Рунета. Они пожаловались на то, что интернет-страницы ряда популярных сайтов не открываются. Также не работают некоторые мобильные приложения.
Примечательно, что проблемы с загрузкой зафиксировали и у сервисов по проверке сбоев — Downdetector и «Сбой.рф». При этом перебои наблюдаются в работе многих российских операторов связи.
Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой
Пресс-служба Роскомнадзора прокомментировала масштабный сбой в работе Рунета. В ведомстве подтвердили, что в работе российских операторов связи наблюдаются неполадки. Однако точную причину произошедшего в Роскомнадзоре не назвали.
Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают
Позже в ведомстве сообщили, что было «установлено кратковременное нарушение связности». Однако дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования восстановили работу сети.
В работе российских доменов не увидели сбоев
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев также прокомментировал сбой в работе российского сегмента Интернета. По его словам, в работе российских доменов неполадок нет.
«Никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части», — сообщил он.
В Координационном центре также подтвердили бесперебойную работу российских доменов.
В Госдуме планируют выяснить причины сбоя
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал масштабный сбой в работе Рунета. Он напомнил, что анализом подобных ситуаций занимаются соответствующие ведомства и структуры.
«Наш комитет, к сожалению или к счастью, не анализирует сбои в онлайне. Для этого есть соответствующие ведомства и структуры», — указал Боярский. Депутат добавил, что, по его мнению, причина произошедшего вскоре будет установлена.