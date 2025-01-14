Масштабный сбой произошел в работе Рунета. Что об этом известно?

В работе Рунета произошел масштабный сбой вечером 14 января

Российские пользователи вечером во вторник, 14 января, столкнулись с масштабным сбоем в работе Рунета. Они пожаловались на то, что интернет-страницы ряда популярных сайтов не открываются. Также не работают некоторые мобильные приложения.

Примечательно, что проблемы с загрузкой зафиксировали и у сервисов по проверке сбоев — Downdetector и «Сбой.рф». При этом перебои наблюдаются в работе многих российских операторов связи.

Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой

Пресс-служба Роскомнадзора прокомментировала масштабный сбой в работе Рунета. В ведомстве подтвердили, что в работе российских операторов связи наблюдаются неполадки. Однако точную причину произошедшего в Роскомнадзоре не назвали.

Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают Роскомнадзор

Позже в ведомстве сообщили, что было «установлено кратковременное нарушение связности». Однако дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования восстановили работу сети.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В работе российских доменов не увидели сбоев

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев также прокомментировал сбой в работе российского сегмента Интернета. По его словам, в работе российских доменов неполадок нет.

«Никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части», — сообщил он.

В Координационном центре также подтвердили бесперебойную работу российских доменов.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Госдуме планируют выяснить причины сбоя

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал масштабный сбой в работе Рунета. Он напомнил, что анализом подобных ситуаций занимаются соответствующие ведомства и структуры.

«Наш комитет, к сожалению или к счастью, не анализирует сбои в онлайне. Для этого есть соответствующие ведомства и структуры», — указал Боярский. Депутат добавил, что, по его мнению, причина произошедшего вскоре будет установлена.