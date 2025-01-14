Работа Рунета восстановилась после сбоя

Роскомнадзор заявил, что восстановил работу Рунета после кратковременного сбоя

В Роскомнадзоре заявили, что работа Рунета была восстановлена. Слова ведомства передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что после кратковременного сбоя дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования восстановили работу сети.

Ранее о произошедшем высказались в Координационном центре доменов .RU/.РФ. Сообщалось, что система российских доменных имен работает без сбоев.

До этого Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в работе российских сайтов. По данным ведомства, проблемы наблюдались у всех операторов связи. Причины произошедшего неизвестны.

О сбое в работе Рунета стало известно ранее 14 января. У пользователей из России не открывался ряд интернет-страниц, в том числе Google и «Википедия». Также неполадки наблюдались в работе мобильных приложений.