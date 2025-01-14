В центре доменов .RU прокомментировали сбой в работе Рунета

Директор центра доменов .RU Воробьев заявил, что не видит сбоев в работе Рунета

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев прокомментировал сбой в работе Рунета. Его слова передает RT.

«Никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части», — заявил Воробьев.

В Координационном центре также уточнили в разговоре с РИА Новости, что российская система доменных имен и инфраструктура доменов .RU и .РФ работает без сбоев.

Ранее масштабный сбой в работе российских сайтов прокомментировал Роскомнадзор. В ведомстве отметили, что сбои фиксируются у всех операторов связи. Причины произошедшего устанавливаются.

О проблемах в работе Рунета стало известно ранее, 14 января. Сообщалось, что пользователи из России не могли открыть ряд интернет-страниц, в том числе сервисы по отслеживанию сбоев.