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17:47, 14 января 2025Интернет и СМИ

В центре доменов .RU прокомментировали сбой в работе Рунета

Директор центра доменов .RU Воробьев заявил, что не видит сбоев в работе Рунета
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев прокомментировал сбой в работе Рунета. Его слова передает RT.

«Никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части», — заявил Воробьев.

В Координационном центре также уточнили в разговоре с РИА Новости, что российская система доменных имен и инфраструктура доменов .RU и .РФ работает без сбоев.

Ранее масштабный сбой в работе российских сайтов прокомментировал Роскомнадзор. В ведомстве отметили, что сбои фиксируются у всех операторов связи. Причины произошедшего устанавливаются.

О проблемах в работе Рунета стало известно ранее, 14 января. Сообщалось, что пользователи из России не могли открыть ряд интернет-страниц, в том числе сервисы по отслеживанию сбоев.

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