Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:41, 14 января 2025Интернет и СМИ

В Госдуме прокомментировали масштабный сбой в работе Рунета

Депутат Боярский: Думаю, скоро мы узнаем причину сбоя в рунете
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
Сергей Боярский

Сергей Боярский. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Для анализа сбоев в интернете есть соответствующие ведомства и структуры, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал масштабный сбой в российском сегменте интернета.

«Наш комитет, к сожалению или к счастью, не анализирует сбои в онлайне. Для этого есть соответствующие ведомства и структуры. Думаю, что скоро мы узнаем причину того, что произошло», — сказал Боярский.

В работе Рунета произошел масштабный сбой. У российских пользователей не открывается ряд интернет-страниц, в том числе Google, «Википедии» и других. Кроме того, пользователи пожаловались на неполадки в работе мобильных приложений. Отмечается, что проблемы с загрузкой наблюдаются и у сервисов по проверке сбоев — Downdetector и «Сбой.рф».

При этом в компании «Ростелеком», комментируя произошедшее, заявили, что проблемы с доступом в интернет россиян не связаны с сетями организации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В работе Рунета произошел масштабный сбой

      Россиянам назвали топ-5 стран для отпуска с детьми у моря

      Россиянин домогался дочери сожительницы и попал под суд

      Губернатор обратился к Минобороны после ракетной атаки ВСУ на российский регион

      На российском рынке грузовиков сменился лидер

      На Украине исключат упоминание имен советских деятелей из названий судов

      В 2024 году россияне бросились за одним видом кредитов

      Власти рассказали о разрушениях после атаки ВСУ ракетами ATACMS

      В центре доменов .RU прокомментировали сбой в работе Рунета

      Вратарь «Динамо» сравнил жизнь в России и Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше