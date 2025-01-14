В Госдуме прокомментировали масштабный сбой в работе Рунета

Для анализа сбоев в интернете есть соответствующие ведомства и структуры, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал масштабный сбой в российском сегменте интернета.
«Наш комитет, к сожалению или к счастью, не анализирует сбои в онлайне. Для этого есть соответствующие ведомства и структуры. Думаю, что скоро мы узнаем причину того, что произошло», — сказал Боярский.
В работе Рунета произошел масштабный сбой. У российских пользователей не открывается ряд интернет-страниц, в том числе Google, «Википедии» и других. Кроме того, пользователи пожаловались на неполадки в работе мобильных приложений. Отмечается, что проблемы с загрузкой наблюдаются и у сервисов по проверке сбоев — Downdetector и «Сбой.рф».
При этом в компании «Ростелеком», комментируя произошедшее, заявили, что проблемы с доступом в интернет россиян не связаны с сетями организации.