Украина запустила свыше сотни беспилотников по регионам России. Аэропорты переполнены, не работает мобильный интернет

Средства ПВО сбили три беспилотника на подлете к Ярославлю

Российские регионы подверглись массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что налеты вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжались с вечера 6 мая до утра следующего дня.

Под удар попали Ярославская, Тульская, Московская, Воронежская, Костромская и Смоленская области, а также Мордовия. В Саранске после атаки дронов отменили занятия в школах, детсадах и вузах. Также об уничтоженных над небом беспилотниках сообщали в Курской и Брянской областях.

Всего за этот период над Московским регионом, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, сбили 14 беспилотников. О работе систем противовоздушной обороны (ПВО) сообщали жители сразу нескольких подмосковных городов.

Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб Сергей Собянин мэр Москвы

В прошлую ночь средства ПВО сбили в общей сложности 19 беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону Москвы.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Момент мощного взрыва в Подмосковье попал на видео

В сети появились кадры взрыва над подмосковным Щелково.

На ролике слышен звук взрыва, от громкости которого у стоящих на парковке автомобилей включается сигнализация. Как сообщили местные жители, два взрыва в Щелково прогремели примерно в 22:32.

В сети также появились кадры момента уничтожения беспилотника в небе над Кубинкой. На них видно взрыв и пламя.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Десятки рейсов задержали в российских аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА

Более 30 рейсов задержаны на вылет в столичных аэропортах, многие самолеты отправили на запасные аэродромы.

По данным Telegram-канала Shot, некоторые пассажиры ждут вылета со вчерашнего дня и спят на лестницах и возле стоек регистрации.

Самолеты, которые не смогли приземлиться в московских аэропортах, перенаправили в петербургский Пулково. Также известно, что воздушное судно рейса Дубай — Москва приземлилось в Казани из-за закрывшегося аэропорта Шереметьево. Пассажиров самолета поселят в гостинице на неопределенный срок.

Кроме того, как сообщает Росавиация, временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Волгограда, Кирова.

В нескольких российских городах отключили мобильный интернет из-за атаки ВСУ

В ночь на 7 мая мобильный интернет отключили в 30 городах России. Причиной стала угроза атаки украинских беспилотников.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Сбои в работе мобильной сети наблюдаются в некоторых городах Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей. Также интернет полностью отключен в Саранске и нескольких населенных пунктах Мордовии.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин объяснил, что временные отключения интернета в эти дни являются элементом превентивной защиты и помогут пресечь потенциальные угрозы.