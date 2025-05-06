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19:30, 6 мая 2025Россия

ВСУ дважды за сутки атаковали Московский регион. Какие беспилотники использовали и откуда их запустили?

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за сутки попытались атаковать Московский регион с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Первая попытка была предпринята в ночь на 6 мая, о второй стало известно вечером того же дня. По данным Министерства обороны России, системы противовоздушной обороны (ПВО) работали с 16:40 до 17:20 по местному времени. С их помощью удалось уничтожить два дрона самолетного типа.

Об отражении атаки также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пара БПЛА направлялась в сторону российской столицы. Позже он уведомил о ликвидации еще одного дрона.

Взрывы прозвучали в районе аэродрома Кубинка

По данным «Ленты.ру», в районе аэродрома Кубинка, располагающегося в пяти километрах северо-западнее одноименного города, прозвучали взрывы в небе.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

По словам жителей расположенного рядом поселка Новый Городок, первый взрыв раздался примерно в 18:30 по московскому времени. Спустя несколько минут прогремел еще один.

Информация от граждан поступила во время заявлений об уничтожении БПЛА от официальных лиц.

Беспилотники могли запустить из Днепропетровской области

Telegram-канал Mash, ссылаясь на местных жителей, сообщил о работе систем ПВО над подмосковными городами Щелково и Лосино-Петровское. Известно также, что о воздушной опасности предупреждали граждан, проживающих в Жуковском и Раменском. Там были введен режим «Внимание по БПЛА».

По информации издания, летевшие над Московской областью дроны относились к самолетному типу и могли быть идентифицированы как беспилотники «Лютый».

Мобильная связь сбоит, раздаются звуки, похожие на взрывы

Telegram-канал Shot, не раскрывая источников, сообщил, что два украинских дрона, о которых говорили официальные лица, были уничтожены над Ногинском и Щелково.

Предполагается, что БПЛА были запущены с территории Днепропетровской области Украины. Расстояние между ней и Подмосковьем — более тысячи километров.

Уточняется, что дроны были начинены поражающими элементами — металлическими шариками диаметром до четырех миллиметров.

Аэропорты Москвы ввели ограничения на полеты

Вечером 6 мая сообщалось о введении ограничений на полеты в аэропорту Жуковский в Москве. Прием и выпуск воздушных судов приостановили с 16:50 по московскому времени. Причем ранее в этот же день там и в других столичных авиагаванях вводился план «Ковер», который включается при появлении в небе опасных летательных аппаратов. Применялись подобные ограничения из-за массированной атаки БПЛА на столицу.

Кадр: Telegram-канал SHOT

С 18:19 по местному еще два аэропорта Москвы — Внуково и Домодедововвели ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

ВСУ могли использовать новую тактику при налете на Москву

В ночь на 6 мая украинская армия предприняла первую попытку атаковать Москву. По данным Собянина, дроны летели к российской столице с разных направлений. Всего было уничтожено 19 БПЛА.

Налеты проходили несколькими волнами. Сперва сообщалось об уничтожении пяти дронов, затем одного, трех и десяти. Обломки одного из них упали в районе Каширского шоссе.

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Основатель учебного центра беспилотной авиации член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru предположил, что ВСУ применили новый тактический прием.

«Один беспилотный комплекс пролетел МКАД и был уничтожен в районе Каширского шоссе. БПЛА в этой атаке было немного, вероятнее всего, противник проверял гипотезу, новый тактический прием: пролетит или не пролетит при малом количестве беспилотников», — сообщил эксперт.

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