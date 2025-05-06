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17:57, 6 мая 2025Россия

Названо возможное место запуска пытавшихся атаковать Подмосковье дронов

Shot: Пытавшиеся атаковать Подмосковье БПЛА запустили в Днепропетровской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Ruptly

Пытавшиеся атаковать Подмосковье беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предположительно, запустили с территории Днепропетровской области Украины. Возможное место запуска дронов назвал Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были начинены поражающими элементами — металлическими шариками диаметром до четырех миллиметров.

Расстояние между Московской областью и Днепропетровской — более одной тысячи километров.

Ранее жители подмосковных городов Щелково и Лосино-Петровское сообщили о работе системы противовоздушной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки двух беспилотников. Обломки сбитого дрона на парковке сняли на видео.

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