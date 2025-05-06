Стало известно о попытке ВСУ атаковать Подмосковье

Mash: Жители подмосковных Щелкова и Лосино-Петровского сообщают о работе ПВО

Жители подмосковных городов Щелково и Лосино-Петровское сообщают о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) по украинским дронам. О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Подмосковье стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, летевшие над Подмосковьем дроны относились к самолетному типу и могут быть идентифицированы как беспилотники «Лютый».

«Мобильная связь сбоит, раздаются звуки, похожие на взрывы», — приводятся сообщения жителей подмосковных городов.

Ранее сообщалось, что жителей Жуковского и Раменского предупредили об опасности удара беспилотников.