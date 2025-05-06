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17:18, 6 мая 2025Путешествия

В аэропорту Москвы снова ввели ограничения из-за воздушной опасности

В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В аэропорту Жуковский в Москве снова ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиагавань.

Уточняется, что прием и выпуск воздушных судов приостановили с 16:50 по московскому времени.

Ранее жителей Жуковского и Раменского предупредили о воздушной опасности. Людей призвали укрыться в зданиях и отойти подальше от окон.

6 мая в Жуковском, как и в других авиагаванях Москвы, уже вводили ограничения на полеты. Причиной стала массированная атака БПЛА на столицу, в ходе которой над городом сбили почти два десятка дронов.

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