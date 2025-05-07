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08:59, 7 мая 2025Россия

В столице региона России после атаки ВСУ отменили занятия в школах, детсадах и вузах

В Саранске после атаки дронов ВСУ отменили занятия в школах, детсадах и вузах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Саранске после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отменили занятия в школах, детсадах и вузах. Об этом сообщается на сайте администрации столицы Мордовии.

Власти города попросили местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшей информацией.

Ранее в сети появилось видео из атакованной ВСУ Мордовии. На снятых в Саранске кадрах слышно работу сирен, а также видно дым от пожара. Кроме того, местным жителям удалось запечатлеть пролетавший в небе дрон.

Угрозу атаки беспилотников в Мордовии объявили утром 7 мая. Глава региона Артем Здунов сообщил о работе экстренных служб и правоохранительных органов. Кроме того, поступала информация о двух пожарах. Предположительно, беспилотники пытались атаковать район Химмаша.

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