Пролетающий в небе над Саранском дрон сняли на видео

Опубликовано видео с пролетающим в небе над Саранском БПЛА

Пролетающий в небе над Саранском беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сняли на видео. Ролик опубликовала Baza в своем Telegram.

Сначала жители услышали характерный для работы БПЛА звук, а затем в кадре появился и сам дрон, пролетающий в небе над городом. Как стало понятно из разговора авторов видео, это не первый беспилотник, который пролетел в этом районе.

Утром в среду, 7 мая, в Мордовии объявили угрозу атаки БПЛА. До этого жители сообщали о двух пожарах в регионе.

По неофициальным данным, дроны пытались атаковать район Химмаша. В сети ранее появились кадры со звуками сирены из атакованного ВСУ российского региона.