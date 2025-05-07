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04:11, 7 мая 2025Путешествия

Пассажиров рейса Дубай-Москва оставят в гостинице на неопределенный срок

Пассажиров рейса Дубай-Москва оставят в гостинице Казани на неопределенный срок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Randy Fath / Unsplash

Пассажиров рейса Дубай-Москва, которые приземлились в Казани из-за закрывшегося аэропорта Шереметьево, оставят в гостинице на неопределенный срок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам одного из пассажиров, во время полета командир экипажа заявил, что борт совершит вынужденную посадку в Казани для дозаправки из-за объявленного плана «Ковер» в московском аэропорту. Лайнер приземлился и простоял на парковке два часа, после чего пассажирам сообщили, что автобус отвезет их в гостиницу «на неопределенный срок».

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Пхукет, развернулся обратно над Узбекистаном из-за конфликта между Индией и Пакистаном. Лайнер так и не сел в Шереметьево из-за режима «Ковер».

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