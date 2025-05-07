Российский самолет развернулся над Узбекистаном из-за конфликта в Пакистане

Летевший в Пхукет борт развернулся над Узбекистаном из-за конфликта в Пакистане

Самолет, вылетевший из Москвы в Пхукет, развернулся обратно над Узбекистаном из-за конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Отмечается, что борт «Аэрофлота» так и не сел в Шереметьево из-за режима «Ковер», объявленом в аэропорту в 01:00 из-за угрозы атаки беспилотников.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой». Небо над Пакистаном закрыто на 48 часов.