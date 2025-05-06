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23:43, 6 мая 2025Мир

Пакистан подтвердил о ракетном ударе со стороны Индии

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе со стороны Индии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии. Заявление ведомства привел местный телеканал Geo.

«Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри заявил в среду, что Индия выпустила ракеты с воздуха по Бахвалпуру, Музаффарабаду и Котли», — сообщил телеканал.

Чаудхри добавил, что самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана подняты в воздух. Также он назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой».

Ранее эксперт Игорь Никулин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Индия может одержать быструю победу в случае войны с Пакистаном из-за нехватки снарядов.

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