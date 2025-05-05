Продолжительность войны между Индией и Пакистаном оценили

Военный эксперт Никулин рассказал, что у Пакистана нет снарядов для долгой войны

Индия может одержать быструю победу в случае войны с Пакистаном из-за нехватки снарядов, считает экс-член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру». Однако Пакистан могут поддержать Китай и Иран, а Индию США и Великобритания.

«Если война будет без применения ядерного оружия, то я думаю, что Индия одержит победу. Потому что после того, как Пакистан поставлял снаряды Украине, у него их осталось на четыре дня боев максимум», — высказался Никулин.

На взгляд эксперта, Пакистан зря провоцирует Индию из-за десятикратного перевеса по населению. Если дело дойдет до применения ядерного оружия, то тогда может погибнуть как минимум 200 миллионов человек: Индия и Пакистан густонаселенные страны, пояснил Никулин.

Отвечая на вопрос о том, какие страны могут подключиться к этому конфликту, он напомнил, что Пакистан традиционно пользовался поддержкой Китая. «У них там длительные отношения, в перевооружении пакистанской армии Китай существенную роль играл. Там у них есть перевал, то есть общая граница, пусть и небольшая», — уточнил эксперт.

Еще одной страной, которая может поддержать Пакистан в войне, по словам Никулина, является Иран. «Пакистанские газеты уже обвинили в том, что этот теракт, который устроили сепаратисты, его якобы устроили израильские спецслужбы, чтобы спровоцировать военный конфликт с Пакистаном, ну и вообще с исламским миром, если брать шире», — добавил он.

Индии, по его мнению, могут помочь США и Великобритания. «Они, как говорится, всегда так делали», — заключил аналитик.

5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана и надеется на мирное разрешение конфликта между странами. Он отмечал, что обе страны являются для России стратегическими партнерами, и Москва дорожит отношениями как с Нью-Дели, так и с Исламабадом.

29 апреля на границе Индии и Пакистана в районе Джамму начались боестолкновения. На появившихся в сети кадрах работала артиллерия. Напряженность на границе двух стран происходила уже несколько раз. Поводом для конфликта стал террористический акт, произошедший 22 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир. Тогда там произошло вооруженное нападение на туристов и мирных жителей. Ответственность на себя взял «Фронт сопротивления», зашедший на союзную территорию Индии из Пакистана. В результате теракта погибли 26 человек.

30 апреля стало известно, что Вооруженные силы Пакистана начали подготовку к возможному военному конфликту с Индией.