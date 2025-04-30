Пакистан начал подготовку к возможной войне с Индией

ANI: Вооруженные силы Пакистана готовятся к возможной войне с Индией

Вооруженные силы (ВС) Пакистана начали подготовку к возможному военному конфликту с Индией. Об этом сообщает агентство ANI.

«Источники в военном ведомстве страны сообщили в среду, что корабли Военно-морских сил Пакистана, включая фрегаты и подводные лодки, уже заняли позиции в своих морских портах, чтобы быть в состоянии противостоять любому возможному вторжению Индии», — говорится в материале.

Ранее в пакистанской разведке заявили, что Индия якобы готовится нанести военный удар по Пакистану в течение следующих 24-36 часов. В Исламабаде подчеркнули, что в случае, если такой удар последует, вооруженными силами страны будет дан решительный ответ.

О начавшихся боестолкновениях на границе Индии и Пакистана сообщалось 29 апреля. Накануне глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад и Нью-Дели могут начать войну в течение следующих двух-четырех дней.