Армии Индии и Пакистана начали бои на границе

На границе Индии и Пакистана начались бои

На границе Индии и Пакистана начались боестолкновения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На появившихся в сети кадрах слышна работа артиллерии. Уточняется, что бои ведутся в районе международной границы в Джамму. Telegram-канал «Военкоры русской весны» поясняет, что боевые действия впервые с начала кризиса развернулись на официальной международной границе, а не на линии контроля, где обычно происходят подобные инциденты.

За час до этого премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Вооруженные силы (ВС) страны обладают полной оперативной свободой в выборе способа, сроков и целей ответа на теракт в регионе Джамму и Кашмир. Он также выразил уверенность в профессиональных навыках индийских военных.

Накануне глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад и Нью-Дели могут начать войну в течение следующих двух-четырех дней. Он отметил, что в случае необходимости Пакистан будет отвечать в полную силу.