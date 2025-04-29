Премьер Индии дал военным полную свободу в выборе ответа на теракт в Кашмире

Моди: ВС Индии обладают полной свободой в выборе ответа на теракт в Кашмире

Вооруженные силы (ВС) Индии обладают полной свободой в выборе сроков и целей ответа на теракт в регионе Джамму и Кашмир. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает агентство PTI.

«Вооруженные силы обладают полной оперативной свободой в выборе способа, целей и сроков ответных действий Индии. (...) Наша национальная решимость — нанести сокрушительный удар терроризму», — отметил индийский лидер.

Моди выразил уверенность в профессиональных навыках индийских военных, пообещав преследовать террористов и их покровителей «до краев земли». Он также заверил, что организаторов теракта ждет наказание, выходящее «за пределы их воображения».

Ранее пакистанские военные сбили индийский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вблизи линии контроля между Индией и Пакистаном.