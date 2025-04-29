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11:48, 29 апреля 2025Мир

Пакистанские военные сбили индийский беспилотник вблизи двусторонней линии контроля

Пакистанские военные сбили индийский БПЛА вблизи двусторонней линии контроля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: geo.tv

Пакистанские военные сбили индийский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вблизи линии контроля между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в пакистанских спецслужбах.

Отмечается, что индийский беспилотник вел наблюдение с воздуха в округе Бхимбер. По словам источника, квадрокоптер был сбит при попытке нарушения воздушного пространства вблизи линии контроля.

Ранее глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Пакистан и Индия могут начать войну в течение следующих двух-четырех дней. Он отметил, что в случае необходимости Пакистан будет отвечать в полную силу.

Уже сейчас страна находится в состоянии повышенной готовности. Однако глава оборонного ведомства добавил, что ядерное оружие будет применено только в том случае, если появится прямая угроза существованию государства.

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