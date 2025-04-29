Пакистанские военные сбили индийский беспилотник вблизи двусторонней линии контроля

Пакистанские военные сбили индийский БПЛА вблизи двусторонней линии контроля

Пакистанские военные сбили индийский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вблизи линии контроля между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в пакистанских спецслужбах.

Отмечается, что индийский беспилотник вел наблюдение с воздуха в округе Бхимбер. По словам источника, квадрокоптер был сбит при попытке нарушения воздушного пространства вблизи линии контроля.

Ранее глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Пакистан и Индия могут начать войну в течение следующих двух-четырех дней. Он отметил, что в случае необходимости Пакистан будет отвечать в полную силу.

Уже сейчас страна находится в состоянии повышенной готовности. Однако глава оборонного ведомства добавил, что ядерное оружие будет применено только в том случае, если появится прямая угроза существованию государства.