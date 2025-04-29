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21:26, 28 апреля 2025Мир

В Пакистане допустили начало войны с Индией в ближайшие дни

Министр обороны Пакистана Асиф: Война с Индией может начаться через 2-4 дня
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Пакистан и Индия могут начать войну в течение следующих двух-четырех дней. Такое мнение высказал глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф в беседе с Samaa TV.

«Тучи войны сгущаются над регионом, а напряженность между Пакистаном и Индией достигает тревожного уровня», — подчеркнул министр обороны.

Асиф отметил, что в случае необходимости Пакистан будет отвечать в полную силу. Уже сейчас страна находится в состоянии повышенной готовности. Однако глава оборонного ведомства добавил, что ядерное оружие будет применено только в том случае, если появится прямая угроза существованию государства.

Ранее Асиф заявил, что вторжение Индии в Пакистан неизбежно.

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