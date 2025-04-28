Минобороны Пакистана назвало неизбежным вторжение Индии

Министр обороны Пакистана Асиф заявил, что военное вторжение Индии неизбежно

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что считает военное вторжение Индии неизбежным. Его слова передает агентство Reuters.

«Мы укрепили наши вооруженные силы, потому что [вторжение Индии] уже неизбежно. В такой ситуации необходимо принимать стратегические решения, и они были приняты», — сказал министр.

Асиф также отметил, что о возможности военного столкновения между странами свидетельствует все более жесткая риторика властей в Нью-Дели. По его словам, пакистанские военные уже проинформировали правительство о возможности нападения со стороны Индии.

24 апреля Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии на фоне обострения отношений из-за произошедшего 22 апреля теракта в регионе Джамму и Кашмир. После этого власти республики заявили, что будут расценивать любую попытку индийской стороны остановить или отвести поток воды реки Инд в качестве акта войны.