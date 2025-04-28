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21:07, 28 апреля 2025Мир

Минобороны Пакистана назвало неизбежным вторжение Индии

Министр обороны Пакистана Асиф заявил, что военное вторжение Индии неизбежно
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Mohsin Raza / Reuters

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что считает военное вторжение Индии неизбежным. Его слова передает агентство Reuters.

«Мы укрепили наши вооруженные силы, потому что [вторжение Индии] уже неизбежно. В такой ситуации необходимо принимать стратегические решения, и они были приняты», — сказал министр.

Асиф также отметил, что о возможности военного столкновения между странами свидетельствует все более жесткая риторика властей в Нью-Дели. По его словам, пакистанские военные уже проинформировали правительство о возможности нападения со стороны Индии.

24 апреля Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии на фоне обострения отношений из-за произошедшего 22 апреля теракта в регионе Джамму и Кашмир. После этого власти республики заявили, что будут расценивать любую попытку индийской стороны остановить или отвести поток воды реки Инд в качестве акта войны.

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