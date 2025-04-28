Минобороны Пакистана назвало неизбежным вторжение Индии

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что считает военное вторжение Индии неизбежным. Его слова передает агентство Reuters.
«Мы укрепили наши вооруженные силы, потому что [вторжение Индии] уже неизбежно. В такой ситуации необходимо принимать стратегические решения, и они были приняты», — сказал министр.
Асиф также отметил, что о возможности военного столкновения между странами свидетельствует все более жесткая риторика властей в Нью-Дели. По его словам, пакистанские военные уже проинформировали правительство о возможности нападения со стороны Индии.
24 апреля Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии на фоне обострения отношений из-за произошедшего 22 апреля теракта в регионе Джамму и Кашмир. После этого власти республики заявили, что будут расценивать любую попытку индийской стороны остановить или отвести поток воды реки Инд в качестве акта войны.