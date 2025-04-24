Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии на фоне обострения отношений

Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии на фоне обострения отношений после произошедшего 22 апреля теракта в союзной Нью-Дели территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Совет безопасности страны.

Кроме того, уточняется, что Исламабад также объявил персонами нон-грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации. В свою очередь, МИД Индии остановил выдачу виз пакистанцам и аннулирует те, что были ранее выданы гражданам южноазиатского государства. Кроме того, между сторонами приостановлена торговля всеми видами товаров.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов сообщала, что эскалация отношений между Индией и Пакистаном, которые являются ядерными державами, грозит новым вооруженным конфликтом.

Произошедший на севере Индии теракт стал крупнейшим за последние годы — его жертвами стали 26 человек. Большинство из них были туристами. При этом уточнялось, что террористы, расправившиеся с людьми, спрашивали их об их вероисповедании.