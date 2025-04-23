Расправившиеся с туристами в Индии террористы спрашивали про их религию

Боевики спрашивали туристов о религии во время теракта в Джамму и Кашмире

Террористы, расправившиеся с туристами в Индии, спрашивали их об их вероисповедании. Подробности теракта в штате Джамму и Кашмир приводит издание The Economic Times.

Очевидцы трагических событий рассказали журналистам, что отдыхавшие в Пахалгаме люди прятались в палатках во время выстрелов.

Боевики вытаскивали жертв из укрытий и спрашивали об их религии. Они также требовали рассказывать им по памяти стихи из Корана, прежде чем выпускали в людей пути.

Ранее сообщалось, что во время теракта на севере Индии — крупнейшего за последние годы — не выжили 26 человек. Большинство из них были туристами.